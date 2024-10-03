В Татарстане школьницу придавило упавшим окном

В Набережных Челнах девочка-подросток получила ссадины из-за выпавшего на нее окна в школе, ей потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел 3 октября в школе №22, на семиклассницу рухнуло окно в школьном классе. По одной из версий, его выломали дети и прислонили обратно, по другой версии, окно выпало из-за сильного порыва ветра.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, бригадой скорой помощи она была доставлена в медицинское учреждение. Серьезных травм школьница не получила, у нее диагностировано несколько ссадин, она отпущена на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в поселке Тепличный Саратовской области двух школьников придавило бетонной плитой. Специалисты экстренных служб с помощью гидравлического инструмента извлекли 12-летнего и 13-летнего мальчиков из-под плиты. Старший ребенок был доставлен в больницу, второму медики помочь не смогли. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Бурятии девочку придавило деталью от трактора.