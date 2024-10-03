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Фитнес-эксперт рассказал, как новичку начать тренироваться с весом

Фитнес-эксперт Мосалев: новичкам не стоит сразу тренироваться с весом

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Depositphotos

Новичкам нужно тщательно подготовить свою сердечно-сосудистую и опорно-двигательную систему перед тем, как начать проводить тренировки с весом. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

«Силовыми тренировки называются те, которые развивают непосредственно силу мышц. Это значит, что используется инвентарь — дополнительный вес, который сопоставим с одной десятой веса самого человека или больше. Следовательно, если вес меньше 10% массы тела, то эти упражнения можно считать функциональными, а не силовыми», — уточнил эксперт.

По его словам, людям без опыта лучше сначала выполнять упражнения с собственным весом или минимальным отягощением, а после этого — постепенно добавлять вес. В случае, если организму тяжело проводить нагрузку с собственным весом, использовать гири, штанги и гантели не рекомендуется, заключил Мосалев.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля до этого установили, что у людей, тренирующихся по выходным, риск развития 264 различных заболеваний ниже, чем у ведущих пассивный образ жизни лиц.

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