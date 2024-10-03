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МВД возбудило дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа

МВД завело уголовное дело на блогершу Лерчек и ее бывшего супруга

Полиция возбудила уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Продолжаются мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности и её соучастников», — заявила Волк.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Предполагается, что только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило свыше 250 млн рублей.

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. После погашения задолженности дело в отношении нее было закрыто.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование дела блогера Аяза Шабутдинова.

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