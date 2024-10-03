Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил о высоком уровне доверия Путина к Артему Жоге

Политолог Баширов: назначение Жоги – это сигнал об изменениях госуправления

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Выпускник программы «Время Героев», Герой ДНР Артем Жога обладает высоким уровнем доверия президента России Владимира Путина, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«Путин очень доверяет Жоге. Тем более его ставят в регион, в котором огромное количество предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК). Президент неоднократно отмечал, что одна из ключевых целей России – развитие ВПК», — сказал Баширов.

По словам политолога, в будущем будет еще много назначений ветеранов СВО в органы власти на разном уровне.

«В программе «Время Героев» еще примут участие тысячи ветеранов СВО. Потому что принципиально будет изменена кадровая политика органов власти. В ближайшие несколько десятков лет кто-то должен будет гарантировать продолжение курса в отношении России, которое задал президент», — сказал Баширов.

По мнению политолога, в России также появится больше государственных программ реабилитации тех, кто вернулся с фронта.

«Социальная забота очень важна. Вернувшимся с фронта людям необходима помощь и поддержка, чтобы полноценно вернуться в общество. Разных волонтерских организаций будет еще больше», — сказал он.

Баширов подчеркнул, что «назначение Артема Жоги на должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе – это сигнал о больших изменениях в госуправлении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил Героя ДНР, выпускника программы «Время Героев» на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Артем Жога является участником боевых действий на территории Донбасса с 2014 года. Также в сентябре 2023 года Артем Жога был избран в народный совет ДНР, а затем стал его председателем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами