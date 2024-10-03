Политолог заявил о высоком уровне доверия Путина к Артему Жоге

Выпускник программы «Время Героев», Герой ДНР Артем Жога обладает высоким уровнем доверия президента России Владимира Путина, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов.

«Путин очень доверяет Жоге. Тем более его ставят в регион, в котором огромное количество предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК). Президент неоднократно отмечал, что одна из ключевых целей России – развитие ВПК», — сказал Баширов.

По словам политолога, в будущем будет еще много назначений ветеранов СВО в органы власти на разном уровне.

«В программе «Время Героев» еще примут участие тысячи ветеранов СВО. Потому что принципиально будет изменена кадровая политика органов власти. В ближайшие несколько десятков лет кто-то должен будет гарантировать продолжение курса в отношении России, которое задал президент», — сказал Баширов.

По мнению политолога, в России также появится больше государственных программ реабилитации тех, кто вернулся с фронта.

«Социальная забота очень важна. Вернувшимся с фронта людям необходима помощь и поддержка, чтобы полноценно вернуться в общество. Разных волонтерских организаций будет еще больше», — сказал он.

Баширов подчеркнул, что «назначение Артема Жоги на должность полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе – это сигнал о больших изменениях в госуправлении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил Героя ДНР, выпускника программы «Время Героев» на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Артем Жога является участником боевых действий на территории Донбасса с 2014 года. Также в сентябре 2023 года Артем Жога был избран в народный совет ДНР, а затем стал его председателем.