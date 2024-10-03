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Экономист поддержала идею обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

Экономист Иванова-Швец: порядочные компании уже оплачивают проезд сотрудникам

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Идея обязать работодателей оплачивать проезд своих сотрудников, прежде всего, направлена на борьбу с недобросовестными компаниями. Такое мнение в интервью интернет-изданию «Абзац» высказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Любой нормальный работодатель, зная о транспортных проблемах своих работников, сам позаботится о возмещении [такого рода] расходов. Тем более когда есть дефицит работников. В такой ситуации работодатель сам, без всяких обязательств готов оплачивать проезд своим сотрудникам», — сказала эксперт.

Если работодатель этого не делает, значит, на рынке труда имеются свободные работники, готовые оплачивать проезд из своего кармана, добавила она.

3 октября в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам до места работы и обратно. Автор законопроекта — фракция ЛДПР. Если поправки примут, к обязанностям компаний может добавиться доставка работников до рабочего места и до дома в случае ночных смен, из-за неразвитой сети общественного транспорта в определенной местности или чрезвычайных обстоятельств.

По мнению кандидата экономических наук, доцента Тюменского индустриального университета Алены Габудиной, есть риск, что российские работодатели начнут нанимать только тех сотрудников, которые живут рядом с офисом.

Ранее сообщалось, что в российском городе-миллионнике подешевеет общественный транспорт.

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