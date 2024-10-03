На Урале батутный центр заплатит ребенку за сломанный позвоночник

В Магнитогорске суд обязал батутный центр выплатить девятилетней девочке, получившей во время занятий там травму, компенсацию морального вреда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Челябинской области.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года школьница получила травму спины в батутном парке города. Девочка прыгнула в яму с поролоновыми кубиками и почувствовала сильную боль. Самостоятельно выбраться оттуда ребенок уже не смог. Мать школьницы звала на помощь инструктора.

В последствии проверка установила, что, согласно правилам развлекательного центра, прыжки детей от трех до 18 лет должны осуществляться только в присутствии тренера.

«Из исследованной в судебном заседании видеозаписи с камер видеонаблюдения установлено, что при совершении малолетней прыжка в поролоновую яму инструктор отсутствовал и только по просьбе матери помог достать девочку», — рассказали в прокуратуре.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали пострадавшей компрессионный перелом позвонков. Чтобы полностью восстановить здоровье школьнице потребовалось четыре месяца реабилитации.

Решением суда с батутного центра взыскано в пользу пострадавшей 300 тыс. рублей. Также собственник парка должен заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее в Перми сотрудники батут-центра лечили сломавшую позвоночник посетительницу сосисками.