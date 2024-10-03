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В Петербурге осудили автослесаря, который принес присягу легиону «Свобода России»

РИА: петербуржца, присягнувшего легиону «Свобода России», осудили на 10 лет

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Shutterstock

Автослесарю из Петербурга, который решил вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России), вынесли приговор. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

По данным следствия, 40-летний мужчина в мессенджере Telegram записал видеообращение с присягой на верность запрещенной организации. Он хотел уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. На видео автослесарь признался, что хочет «для себя пройти школу жизни, тренировки и все такое».

В июле его задержали в одном из автосервисов Петербурга, где он работал мастером по ремонту машин.

В итоге суд признал его виновным по статье «Участие в деятельности террористической организации» и назначил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Накануне в Москве приговорили к 9 годам колонии сторонника «Свободы России». По данным канала, силовики обратили на него внимание из-за того, что он состоял в посвященных «Легиону» чатах. При обыске у него обнаружили флаги Украины и наклейки с символикой легиона, а также камуфляжную кофту и принадлежности для похода, — последнее было конфисковано в доход государства.

Ранее нижегородца обвинили в сотрудничестве с легионом «Свобода России».

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