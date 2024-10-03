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Россиянин напал на полицейских, которых вызвала жена, и стал фигурантом уголовного дела

Во Владимирской области будут судить мужчину, напавшего на полицейских

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Global Look Press

Житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела за нападение на стражей порядка, полицейских вызвала его жена из-за домашней ссоры. Об этом сообщает kp.ru.

В правоохранительные органы обратилась жительница села Александрово, женщина сообщила, что ее муж устроил скандал и угрожает ее жизни. На место выехал наряд полиции, однако домашний тиран разбушевался еще больше, увидев стражей порядка.

Дебошир напал на одного из сотрудников полиции, схватил его за шею, повалил на пол и попытался укусить. Агрессора удалось скрутить и доставить в отдел полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, подозреваемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Саратовской области россиянина задержали за нападение на собутыльника с японским мечом. Оружием подозреваемый нанес пострадавшему не менее 12 ударов по спине знакомого. Только после нанесения травм выяснилось, что россиянин хотел избить одного молодого человека, а в итоге сделал это с другим.

Ранее пьяная россиянка напала на полицейских со штыковой лопатой.

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