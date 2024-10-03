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Корм для квадроберов появился на маркетплейсах в России

Корм для квадроберов начали продавать на российских маркетплейсах

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

На маркетплейсах в России начали продавать корм для квадроберов.

Состав не уточняется, но продавец заявляет, что корм сладкий. Корм можно приобрести примерно за тысячу рублей.

До этого председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею ввести ответственность для родителей квадроберов «преждевременной». Она отметила, что не следует преждевременно пугать родителей и вводить их в депрессию.

Накануне депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей квадроберов. Парламентарий считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.

Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков позднее высказался в поддержку предложения Колунова. Он заявил, что государство не должно поощрять добровольную деградацию личности.

Ранее в уральской школе заметили смешной плакат про квадроберов и эволюцию.

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