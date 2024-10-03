Укушенная гремучей змеей семилетняя девочка чудом выжила после врачебной ошибки

В США врачи перепутали укус змеи с переломом лодыжки и едва не опоздали с противоядием. Об этом пишет Daily Mail.

Семилетняя Алли Брасфилд из Аризоны отдыхала вместе с семьей на природе в начале сентября. Она бегала по парку и споткнулась обо что-то в траве, но лишь отмахнулась и вернулась к игре. Однако на следующий день левая нога девочки опухла и начала становиться фиолетовой.

Местные врачи были в замешательстве и отправили семью домой. Когда Алли стало хуже, родители отвезли ее в более крупную больницу. Там врачи двух разных отделений неотложной помощи осмотрели ногу девочки и решили, что у нее вывих лодыжки.

Но в итоге им все же удалось выяснить, что Алли укусила гремучая змея. Необходимое противоядие было введено пациентке спустя 30 часов после укуса, при том, что оно считается эффективным при приеме в течение первых суток.

Теперь Брасфилды считают удачей, что их дочь осталась жива. Она перенесла уже две операции и переливание крови, а на этой неделе ее ждет очередное хирургическое вмешательство, направленное на восстановление кровообращения в ноге.

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