Бывшему министру транспорта Башкирии продлили домашний арест

Суд Москвы до января 2025 года продлил домашний арест бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В свою очередь Клебанов признал вину по уголовному делу, возбужденному по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что в мае 2023 года бывший министр, будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за покровительство и помощь в получении ими платежей за работы по заключенным с «Башкиравтодором» договорам.

В случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.

В мае 2024 года Клебанова отправили в отставку с поста министра и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Приморье начальника таможенного поста задержали по делу о взятках.