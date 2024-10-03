Стало известно, что актер Василий Ливанов находится в реанимации

Народный артист РСФСР Василий Ливанов в настоящее время находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медучреждении, состояние актера оценивают как тяжелое.

«Реанимация неврологии, состояние тяжелое», — сообщили в больнице.

1 октября Telegram-канал 112 писал, что после операции жизни Ливанова ничего не угрожает, ему успели оказать необходимую медицинскую помощь своевременно. По данным канала, звезда «Приключений Шерлока Холмса» перенес уже третий инфаркт мозга.

Семья Ливанова госпитализацию не подтверждала, отметив, что актер действительно лежал в больнице, но это было две недели назад из-за проблем с давлением, а сейчас он проходит лечение на дому.

При этом Mash сообщал, что у Ливанова якобы обнаружили признаки дыхательной недостаточности во время лечения и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее актриса Елена Кондулайнен ответила на слухи о госпитализации и параличе тела.