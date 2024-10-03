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Робот Светлана позвала привиться от гриппа более 200 тысяч жителей Подмосковья

В Подмосковье на прививку от гриппа уже приглашены более 200 тысяч человек

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Freepik.com

Робот Светлана, информирующая жителей Московской области о продолжающейся прививочной кампании против гриппа, пригласила на вакцинацию уже более 200 тысяч граждан. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Робот Светлана приглашает на вакцинацию от гриппа людей старше 18 лет, еще не сделавших прививку. На данный момент робот Светлана пригласила уже почти 215 тысяч жителей области», — рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.

Он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным способом защититься от гриппа и вызванных им осложнений.

Пресс-служба Минздрава Московской области сообщала, что прививку можно сделать в поликлиниках или в мобильных комплексах, работающих в самых проходимых и посещаемых местах городских округов, в том числе у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку.

Ранее в Московской области провели акцию «Проверь здоровье в парке».

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