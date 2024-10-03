Сотрудника уволили за отказ от сверхурочных 20 часов работы

Житель США рассказал, что его уволили за отказ от дополнительных 20 часов работы, пишет NDTV.

Мужчина объяснил, что проблемы на работе у него начались после того, как его начальник предложил ему взять на себя новый проект, требующий около 20 часов дополнительного рабочего времени в неделю. Когда американец выразил свою озабоченность по поводу и так плотного графика, руководитель сравнил подчиненного с другим коллегой, работавшим до двух часов ночи, намекая, что и ему следует проявлять подобную самоотдачу.

«Я сказал ему, что не хочу быть похожим на человека, который проводит совещания по ночам, даже если он зарабатывает больше меня», – заявил уволенный работник.

После конфликта с руководством сотрудника вызвали на встречу с отделом кадров, что стало сигналом о его грядущем увольнении.

«Как только я увидел специалиста по кадрам, я понял, что все кончено,» – прокомментировал он.

Завершая свой рассказ, мужчина отметил, что не чувствует расстройства от увольнения.

«Честно говоря, это похоже на огромный груз, сброшенный с моих плеч», — поделился ощущениями экс-сотрудник.

Пользователи соцсетей поддержали мужчину и выразили надежду, что он найдет работу по душе.

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