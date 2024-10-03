Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудника уволили за отказ от сверхурочных 20 часов работы

NDTV: американец рассказал, что его уволили за отказ от 20 часов дополнительной работы

close
Shutterstock

Житель США рассказал, что его уволили за отказ от дополнительных 20 часов работы, пишет NDTV.

Мужчина объяснил, что проблемы на работе у него начались после того, как его начальник предложил ему взять на себя новый проект, требующий около 20 часов дополнительного рабочего времени в неделю. Когда американец выразил свою озабоченность по поводу и так плотного графика, руководитель сравнил подчиненного с другим коллегой, работавшим до двух часов ночи, намекая, что и ему следует проявлять подобную самоотдачу.

«Я сказал ему, что не хочу быть похожим на человека, который проводит совещания по ночам, даже если он зарабатывает больше меня», – заявил уволенный работник.

После конфликта с руководством сотрудника вызвали на встречу с отделом кадров, что стало сигналом о его грядущем увольнении.

«Как только я увидел специалиста по кадрам, я понял, что все кончено,» – прокомментировал он.

Завершая свой рассказ, мужчина отметил, что не чувствует расстройства от увольнения.

«Честно говоря, это похоже на огромный груз, сброшенный с моих плеч», — поделился ощущениями экс-сотрудник.

Пользователи соцсетей поддержали мужчину и выразили надежду, что он найдет работу по душе.

Ранее китаянку уволили с работы за отказ покупать завтрак начальнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами