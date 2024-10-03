Эксперт оценил планы обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

В России сегодня все крупные работодатели обеспечивают сотрудников транспортом, если добраться до места работы им непросто. Не могут себе этого позволить лишь небольшие компании, но даже в этом случае отсутствие такой услуги компенсируется зарплатой, рассказал НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

Так он прокомментировал инициативу депутатов Госдумы обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы и обратно. Эту меру предлагается распространить на случаи, когда у работников не будет возможности воспользоваться общественным транспортом – например, во время ночных смен, при чрезвычайных ситуациях или при неразвитой транспортной системе.

Однако сегодня уже все такие организации предоставляют транспорт работникам, отметил Захаров. Либо люди работают вахтовым методом и живут на рабочем месте, либо их отвозят туда, подчеркнул он.

«Наверное, встречаются какие-то мелкие компании, которые этого не делают, но значит у них зарплата такая, которая позволяет нанимать людей, которые готовы сами решать этот вопрос», — объяснил эксперт.

Он назвал идею депутатов бессмысленной и популистской, подчеркнув, что это решение несуществующей проблемы, в то время как есть другие, более важные вопросы, которые следует регламентировать.

Ранее стала известна сумма, которую на нацпроект по обеспечению России собственным транспортом.