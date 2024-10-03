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Экс-глава минтранса Башкирии признал вину в получении взятки

Бывший министр транспорта Башкирии Клебанов признал вину в получении взятки

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Экс-глава министерства транспорта Башкирии Александр Клебанов признал вину по уголовному делу, возбужденному по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Об этом пишет РИА Новости.

«Вину признал в полном объеме», — сообщил следователь, занимающийся делом Клебанова.

Следствие считает, что в мае 2023-го бывший министр, будучи членом совета директоров «Башкиравтодора», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в размере 5 млн рублей за покровительство и помощь в получении ими платежей за работы по заключенным с «Башкиравтодором» договорам.

В случае отказа высказал угрозу создания искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.

В мае 2024 года Клебанова отправили в отставку с поста министра и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Приморье начальника таможенного поста задержали по делу о взятках.

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