«Спасайте своих кур»: жители одного из российских регионов предупредили об опасности лис

В городе Белово Кемеровской области завелась лиса, от которой могут пострадать домашние куры. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

«Спасайте своих кур, скоро в гости заглянет!» — написал один из пользователей.

Жители региона отмечают, что в этом году количество лис стало увеличиваться. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что в этом виноваты сами граждане, которые подкармливают животных.

«Каждая лиса, которую подкармливают в городе и на разрезах, научит своих щенков идти к людям попрошайничать. Вот они и привыкли к нам, шарятся, не боясь, по улицам», — отметила местная жительница Катерина Тсыганова.

В августе Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» писал, что в Златоусте лиса проникла на территорию оружейного завода и украла печенье, пока были открыты ворота. Лиса пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда принадлежащее сотрудникам печенье. После кражи сладкого животное поспешило скрыться. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что самолет едва не сбил лису в Иркутске.