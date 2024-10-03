Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спасайте своих кур»: жители одного из российских регионов предупредили об опасности лис

Жители Кемеровской области сообщили о появлении лисы в городе Белово

В городе Белово Кемеровской области завелась лиса, от которой могут пострадать домашние куры. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях.

«Спасайте своих кур, скоро в гости заглянет!» — написал один из пользователей.

Жители региона отмечают, что в этом году количество лис стало увеличиваться. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что в этом виноваты сами граждане, которые подкармливают животных.

«Каждая лиса, которую подкармливают в городе и на разрезах, научит своих щенков идти к людям попрошайничать. Вот они и привыкли к нам, шарятся, не боясь, по улицам», — отметила местная жительница Катерина Тсыганова.

В августе Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» писал, что в Златоусте лиса проникла на территорию оружейного завода и украла печенье, пока были открыты ворота. Лиса пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда принадлежащее сотрудникам печенье. После кражи сладкого животное поспешило скрыться. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что самолет едва не сбил лису в Иркутске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами