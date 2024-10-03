В отношении напавшего на подростка маршрутчика возбудили уголовное дело

В Бурятии возбудили уголовное дело против водителя маршрутного автобуса, который напал на несовершеннолетнего. Мужчина проходит подозреваемым по статье «Самоуправство» УК РФ. Дело находится на контроле Центрального аппарата СК РФ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Сухорукову В.В. доложить о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.

Инцидент с участием водителя и несовершеннолетнего пассажира произошел в Советском районе республиканской столицы. Подросток вышел из маршрутки на остановке и сообщил водителю, что рассчитался за проезд переводом с карты. Однако оплата не прошла. Взрослый мужчина догнал подростка, грубо схватил его за одежду и начал требовать 30 рублей. Другие пассажиры предлагали заплатить за юношу, но водитель не слушал их.

Ранее в Нижегородской области пассажир автобуса покалечил кондуктора в ходе конфликта.