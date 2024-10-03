МВД опубликовало видео с российским похитителем кенгуру

Мужчину, похитившего детеныша кенгуру из зоопарка в Калужской области, задержали. Кадры с задержанным опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого задержали полицейские Ярославской и Калужской областей на ж/д вокзале города Александрова. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Отмечается, что фактов хищения кенгуру было как минимум два. Первое животное украли 27 сентября из зоопарка в Заволжском районе Ярославля, а еще двух — через три дня в Калужской области.

В настоящее время задержанный находится в отделе полиции на допросе.

По данным SHOT, злоумышленник оказался очень маленького роста, сначала его приняли за ребенка. Мужчину удалось вычислить благодаря тому, что в районах обоих мест преступления в сети был зафиксирован один и тот же номер телефона.

При себе у грабителя обнаружили сумку с двумя кенгуру, один из них не подавал признаков жизни. Местонахождение третьего животного устанавливается.

Ранее в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.