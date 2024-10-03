На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в трех областях

В трех областях Украины повреждено оборудование электроподстанций. Об этом сообщает минэнерго страны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инфраструктура повреждена в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

«Повреждены воздушные линии и оборудование подстанций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киевской области без света остались бытовые потребители, в Одесской области была обесточена железная дорога, в результате чего было нарушено движения поездов.

До этого минэнерго Украины сообщало о повреждениях ЛЭП в четырех регионах страны. Было нарушено энергоснабжение в Винницкой, Полтавской, Ровненской и Черкасской областях Украины.

26 сентября минэнерго Украины также сообщило о повреждении оборудования подстанций в двух областях. Часть потребителей осталась без электроснабжения. На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии в зимний период может составить до 20 часов в сутки.

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