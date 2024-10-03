Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке спасатели добрались до находящихся на мелководье косаток

МЧС: на Камчатке спасатели добрались до находящихся на мелководье косаток

close
МЧС РФ по Камчатскому краю

На Камчатке сотрудники МЧС добрались до семьи косаток, которые после ухода с мели в лимане вновь застряли в отлив. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Спасатели и волонтеры обливают их водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животные находятся примерно в двух километрах от того места, где застряли накануне.

2 октября министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что семья из четырех косаток оказалась в ловушке лимана в селе Устьевое Соболевского района. Из-за покрытого илом дна техника не могла до них добраться.

Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и местные спасатели — они вручную перемещали животных на более глубокие места.

После прилива косатки начали двигаться к открытому морю, их сопровождала лодка. При этом животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье.

Ранее в Арктике кит запутался в сетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами