На Камчатке спасатели добрались до находящихся на мелководье косаток

На Камчатке сотрудники МЧС добрались до семьи косаток, которые после ухода с мели в лимане вновь застряли в отлив. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Спасатели и волонтеры обливают их водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животные находятся примерно в двух километрах от того места, где застряли накануне.

2 октября министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что семья из четырех косаток оказалась в ловушке лимана в селе Устьевое Соболевского района. Из-за покрытого илом дна техника не могла до них добраться.

Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и местные спасатели — они вручную перемещали животных на более глубокие места.

После прилива косатки начали двигаться к открытому морю, их сопровождала лодка. При этом животным не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мелководье.

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