Москвичам спрогнозировали резкое похолодание с дождем на выходные

В пятницу к Москве приблизится фронтальная зона с юго-запада, которая заметно изменит погоду к выходным. Ожидаются дожди и похолодание, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снижаться температура начнет с завтрашнего дня, а в выходные достигнет пика, отметил синоптик.

«Как это ни прискорбно, но именно в выходные дневная температура понизится до +13...+15 °С», — рассказал он.

Похолодание будет сопровождаться сменой ветра на юго-западный и западный, снижением атмосферного давления. Низкая температура в столице задержится на 2,5 дня, после чего снова начнет расти — на следующей неделе прогнозируется 15-18 градусов тепла.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в конце недели столица попадет в холодную периферию антициклона, температура воздуха заметно понизится, начнутся дожди. В выходные ночью похолодает до +3-8 градусов.

Климатолог ранее рассказал, когда в России прекратятся пыльные бури.