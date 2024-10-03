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Москвичам спрогнозировали резкое похолодание с дождем на выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве резко похолодает, начнутся дожди

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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В пятницу к Москве приблизится фронтальная зона с юго-запада, которая заметно изменит погоду к выходным. Ожидаются дожди и похолодание, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Снижаться температура начнет с завтрашнего дня, а в выходные достигнет пика, отметил синоптик.

«Как это ни прискорбно, но именно в выходные дневная температура понизится до +13...+15 °С», — рассказал он.

Похолодание будет сопровождаться сменой ветра на юго-западный и западный, снижением атмосферного давления. Низкая температура в столице задержится на 2,5 дня, после чего снова начнет расти — на следующей неделе прогнозируется 15-18 градусов тепла.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в конце недели столица попадет в холодную периферию антициклона, температура воздуха заметно понизится, начнутся дожди. В выходные ночью похолодает до +3-8 градусов.

Климатолог ранее рассказал, когда в России прекратятся пыльные бури.

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