Россиянам объяснили, как засыпать быстрее

Чтобы заснуть быстрее и обеспечить себе полноценный отдых, важно не позднее чем за час до отбоя отложить в сторону все гаджеты. Такой совет в беседе с РИАМО дала директор Центра реабилитации «Бутово» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Аванова. Она пояснила, что свет от экрана смартфона подавляет выработку мелатонина — гормона сна.

«Привычка проверять телефон перед сном или «листать» ленты в социальных сетях может привести к бессоннице и, как следствие, к плохому настроению и самочувствию», — отметила Аванова.

Она также посоветовала повесить плотные шторы или жалюзи, чтобы свет от уличных фонарей не проникал в спальню. Кроме того, по ее словам, перед сном стоит проветривать помещения.

Семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН), лектор курса «Код здоровья» от МИИН Ксения Уваровская до этого предупреждала, что нарушения сна имеют серьезные последствия для здоровья. Краткосрочные включают в себя снижение стрессоустойчивости и когнитивных функций (памяти и работоспособности), эмоциональные расстройства и расстройства настроения.

Долгосрочные — гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с весом, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа и онкологические заболевания, отметила специалист.

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