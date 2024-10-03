Иран возобновил авиасообщение, отмененное 2 октября из-за конфликта с Израилем. Об этом заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу, передает агентство Mehr.

По словам Язерлу, после получения уверенности в том, что условия для полетов благоприятны и безопасны, авиакомпаниям разрешили выполнять рейсы 3 октября с 5 утра (4:30 мск).

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. От различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

По данным газеты The Jerusalem Post, Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет. Издание назвало эту атаку самой масштабной за всю историю.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса в Тель-Авив видела бомбардировку Израиля из окна самолета.