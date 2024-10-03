Стало известно, сколько россиян вовремя оплачивают услуги ЖКХ

Доля россиян, которые вовремя оплачивают услуги ЖКХ, выросла с 23 до 24%. Это показало исследование онлайн-платформы Doma.ai, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru. В опросе приняли участие 750 управляющих компаний.

При этом количество жителей, которые задерживают оплату, сократилась с 54% до 51%. Чаще всего своевременной оплаты коммунальщики добивались с помощью звонков (47), электронных уведомлений (36%), бумажных объявлений (14%) или личных визитов (3%).

«Многие люди задерживают оплату по разным причинам: снижение доходов, тяжелая материальная ситуация. В то же время УК важно создать благоприятную среду, чтобы минимизировать другие причины — связанные с забывчивостью или сложностью при проведении оплаты», — добавила директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

В прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы до этого говорилось, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2025 года вырастут в среднем на 11,9%. Платежи за газ летом следующего года увеличатся на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%.

Ранее россиянам назвали причины скачка тарифов ЖКХ на 12%.