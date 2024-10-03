Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян вовремя оплачивают услуги ЖКХ

Doma.ai: 24% россиян вовремя оплачивают услуги ЖКХ

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Доля россиян, которые вовремя оплачивают услуги ЖКХ, выросла с 23 до 24%. Это показало исследование онлайн-платформы Doma.ai, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru. В опросе приняли участие 750 управляющих компаний.

При этом количество жителей, которые задерживают оплату, сократилась с 54% до 51%. Чаще всего своевременной оплаты коммунальщики добивались с помощью звонков (47), электронных уведомлений (36%), бумажных объявлений (14%) или личных визитов (3%).

«Многие люди задерживают оплату по разным причинам: снижение доходов, тяжелая материальная ситуация. В то же время УК важно создать благоприятную среду, чтобы минимизировать другие причины — связанные с забывчивостью или сложностью при проведении оплаты», — добавила директор по клиентскому сервису Doma.ai Алла Губина.

В прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы до этого говорилось, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2025 года вырастут в среднем на 11,9%. Платежи за газ летом следующего года увеличатся на 10,3%, за электроэнергию — на 12,6%.

Ранее россиянам назвали причины скачка тарифов ЖКХ на 12%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами