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Житель села в Кемеровской области переехал трактором своего двоюродного брата

В Кузбассе осудили мужчину, который переехал трактором двоюродного брата

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Pexels

Житель кузбасского села получил условный срок за то, что проехался трактором по ногам своего двоюродного брата, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента Кемеровской области.

В октябре прошлого года житель села Колеул взял родственника в поездку за сеном, которое осталось в полях после уборочной кампании. Мужчина управлял трактором Т-40 модели АМ, в кабине которой отсутствует место для пассажира, и двоюродный брат водителя уселся в прицеп, где также отсутствовали сидения. Родственники уже возвращались домой, когда мужчина выпал из прицепа на ходу из-за кочки на дороге, при этом ноги пострадавшего попали под заднее колесо. Водитель не заметил исчезновения брата, так как перед обратной дорогой тот попросил не останавливаться около его дома и заявил, что просто спрыгнет с прицепа.

Пострадавший получил серьезные травмы и не смог добраться до деревни из-за боли в ногах. Телефона у мужчины при себе также не оказалось, поэтому ему пришлось провести в поле всю ночь. На следующий день тракторист забеспокоился, поехал с другим родственником по вчерашнему маршруту и обнаружил лежащего на земле пострадавшего. Экспертиза установила, что он получил множественные переломы ног и его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Против водителя трактора, который, как выяснилось, не имел прав на управление этим транспортным средством, возбудили уголовное дело. На суде мужчина полностью признал вину, в итоге ему дали три года лишения свободы условно и лишили права управления транспортными средствами на тот же срок.

Ранее фермер переехал на автомобиле шестилетнего мальчика за украденный апельсин.

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