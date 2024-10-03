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В Госдуме объяснили смысл привлечения к ответственности родителей квадроберов

Депутат Колунов объяснил смысл введения наказания родителей квадроберов

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Максим Богодвид/РИА Новости

В России важно ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, так как сегодняшняя ситуация в этой сфере доходит до крайностей. Это увлечение по сути является «новой заразой», с которой необходимо бороться, объяснил в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

Напомним, до этого он призвал запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав. Объясняя свое предложение, он согласился, что в принципе дети всегда наряжались в костюмы зверей и героев мультфильма, однако заявил, что сегодня они начали ассоциировать себя с животными, что уже недопустимо.

«Мы видим десятки видео, как детей в костюмах кошек и собак «выгуливают» на поводках, целое движение появилось и активно расходится по России. И это делают совсем юные, неокрепшие люди, наши дети», — объяснил депутат.

Он напомнил, что в России только недавно запретили навязанное Западом движение ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), подчеркнув, что квадробинг – это похожая «зараза», с которой в России скоро справятся.

Россияне ранее рассказали, считают ли они квадробинг опасным для психики детей.

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