Из-за пожара в театре в Хабаровске начались перебои в работе сотовых сетей

С связи с пожаром в театре музкомедии в Хабаровске наблюдаются перебои в работе сотовых сетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство цифрового развития и связи Хабаровского края.

«Сообщается о перебоях в работе сотовых сетей в центре города в связи с пожаром в краевом музыкальном театре. На крыше здания располагались базовые станции всех операторов связи», — поделились в министерстве.

Пожар в театре музкомедии в Хабаровске произошел утром 3 октября. Площадь пожара составила 4 тысячи кв. м. Обрушились фасад и наружная стена, в здании были слышны несколько взрывов. По данным МЧС, в здании театра находились шесть баллонов — два газовых и четыре кислородных.

Трое человек эвакуировались самостоятельно, одной женщине понадобилась помощь медиков.

По данным регионального управления ФСБ и СУ СКР, были задержаны мигранты, которые якобы участвовали в проведении строительных работ в здании театра.

До этого в Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение в здании театра музыкальной комедии.

Ранее в Тамбовской области пожар охватил десятки хозпостроек и домов.