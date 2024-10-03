СК завел уголовное дело из-за пожара в театре Хабаровска

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара, произошедшего в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра, заявили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации подчеркивается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ».

По версии следствия, возгорание театра произошло в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

Ранее правоохранители задержали возле горящего здания Хабаровского краевого музыкального театра нескольких мигрантов.

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что площадь пожара увеличилась до 4 000 квадратных метров. Произошло обрушение фасада и наружной стены театра. Во время тушения огня произошел взрыв четырех баллонов с газом. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия находятся свыше 50 спасателей и 11 единиц специальной техники, в том числе и высотной.

Ранее в горящем театре в Хабаровске частично обрушилась кровля.