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Пожар в театре Хабаровска локализовали

МЧС: пожар в музыкальном театре Хабаровска локализован, женщина пострадала

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МЧС России по Хабаровскому краю

Пожар в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра локализовали на площади 4 тыс. кв. метров. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, в театре находились три человека, которые эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам на месте оказали медицинскую помощь, пострадавшую женщину госпитализировали.

Причина пожара пока неизвестна, ее установят эксперты МЧС.

По последним данным ведомства, при тушении пожара обрушился фасад и наружная стена здания. Помимо этого, произошел взрыв четырех баллонов с газом. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники.

Пожар в театре произошел в ночь на 3 октября. Следственный комитет РФ организовал проверку в рамках статьи о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее возле горящего Хабаровского краевого музыкального театра задержали нескольких мигрантов.

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