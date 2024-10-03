Этапированные фигуранты по делу «Крокуса» согласны сидеть в СИЗО

Четверо из пяти фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», этапированных из Дагестана в Москву, не возражают против того, чтобы сидеть в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что адвокат Зубайдулло Исмоилова возражал против удовлетворения ходатайства следователя о продлении срока ареста.

Сторона защиты указала, что доводы следствия голословны и не обоснованы, причастность Исмоилова к инкриминируемым преступлениям не подтверждена.

2 октября сообщалось, что фигуранты дела дают изобличающие показания друг против друга. В деле могут появиться новые подозреваемые, поскольку они активно сотрудничают со следователями.

Следствие считает исполнителями теракта граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Их также обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, в участии в террористической организации и в незаконном обороте оружия.

Ранее были раскрыты новые подробности о фигурантах дела о теракте в «Крокусе».