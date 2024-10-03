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В горящем театре в Хабаровске частично обрушилась кровля

МЧС: пожар привел к частичному обрушению кровли в Хабаровском музыкальном театре

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МЧС РФ

В горящем здании Хабаровского краевого музыкального театра частично обрушилась кровля. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По сведениям пожарных, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. Происходит горение кровли, обшивки здания. Обрушились внутренние конструкции и кровля над фойе в театре.

В настоящее время наращивается группировка МЧС. В тушении пожара принимают участие свыше 50 спасателей и 11 единиц специальной техники, в том числе и высотной.

В момент начала пожара в театре находились три человека, которые самостоятельно эвакуировались. Информации о пострадавших не поступало.

В свою очередь, Telegram-канал Amur Mash сообщил, что пожар практически уничтожил театр, в котором в прошлом месяце начались работы по ремонту протекающей крыши.

Для ликвидации пожара в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра был создан штаб, который возглавил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Ранее МЧС эвакуировал более 100 человек при тушении пожара в театре в Екатеринбурге.

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