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Губернатор Хабаровского края стал во главе штаба по ликвидации пожара в музыкальном театре

Губернатор Демешин возглавил штаб по ликвидации пожара в театре в Хабаровске

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Созданный в Хабаровске штаб по ликвидации пожара в здании краевого академического музыкального театра возглавит губернатор региона Дмитрий Демешин. Об этом, ссылаясь на пресс-службу правительства Хабаровского края, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что глава региона лично держит ситуацию с пожаром на контроле.

В тушении пожара принимают участие 39 спасателей и восемь единиц специальной техники.

Накануне в столице загорелась гостиница возле станции метро «Водный стадион». Возгорание произошло на одном из ярусов крыши делового центра-гостиницы «Охотник». Неподалеку от места пожара находится торговый центр «Водный».

2 октября МЧС эвакуировал более 100 человек при тушении пожара в театре в Екатеринбурге.

Ранее в Тамбовской области пожар охватил десятки хозпостроек и домов.

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