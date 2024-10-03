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В Госдуме хотят запретить квадробинг и наказывать родителей квадроберов

Депутат Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей детей, которые увлекаются квадробингом. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем он предлагает запретить квадробинг и привлекать родителей детей-квадроберов к административной и уголовной ответственности, а также лишать их родительских прав.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг» и разработке мер ответственности по данному вопросу (видео, где мать держит сына на поводке во время прогулки. — «Газета.Ru»), включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — говорится в его обращении.

По его словам, в стране отмечается резкий рост случаев «квадробинга», а в адрес депутатов ежедневно поступают жалобы.

Депутат утверждает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.

1 октября сообщалось, что в Омске попала на видео женщина, которая выгуливала ребенка на детской площадке на поводке.

Ранее священник увидел в квадроберах Божий промысел.

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