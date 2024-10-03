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Аэропорт японской префектуры Миядзаки, в котором произошел взрыв, возобновил работу

Японский аэропорт Миядзаки, где взорвалась бомба Второй мировой, вновь заработал

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Depositphotos

В Японии возобновил работу временно закрытый из-за взрыва снаряда времен Второй мировой войны аэропорт префектуры Миядзаки. Об этом со ссылкой на администрацию аэропорта сообщает ТАСС.

Взрыв привел к приостановке всех вылетов из воздушной гавани и отмене 87 рейсов.

В настоящее время аэропорт вновь начал работать. Из него уже вылетели самолеты нескольких внутренних рейсов.

2 октября в районе рулежной дорожки аэропорта японской префектуры Миядзаки произошел взрыв. В результате взрыва на рулежной дорожке образовалась овальная дыра площадью около семи квадратных метров.

Как стало известно, взрыв произошел из-за детонации боеприпаса времен Второй мировой войны. Тогда на месте аэропорта располагалась военно-воздушная база Императорского флота Японии. Вес сброшенной на нее американской авиационной бомбы составлял около 250 кг.

Ранее самолет президента Бразилии из-за технических проблем экстренно приземлился в Мехико.

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