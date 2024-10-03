В центре Хабаровска произошел пожар в музыкальном театре

В Краевом музыкальном театре, расположенном в центре Хабаровска, произошел пожар. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«Пожарные подразделения выехали на возгорание в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске. На месте проводится разведка помещений, организованы работы по локализации пожара», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к реагированию на возгорание привлекли восемь единиц техники и 39 спасателей.

Накануне в столице загорелась гостиница возле станции метро «Водный стадион». По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», возгорание произошло на одном из ярусов крыши делового центра-гостиницы «Охотник». Неподалеку от места пожара находится ТЦ «Водный».

Позже в экстренных службах сообщили, что на кровле восьмиэтажного здания гостиницы произошло возгорание холодильного оборудования.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Москве сообщили, что спасатели потушили пожар на 20 «квадратах», самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек.

Ранее МЧС эвакуировало более 100 человек при тушении пожара в театре на Урале.