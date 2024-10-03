В трех регионах РФ выявили нарушения на объектах культурного наследия

Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила нарушения на объектах культурного наследия в Калужской, Саратовской и Ульяновской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СП.

«Всего было проинспектировано 9 реставрируемых объектов, по 6 из них отмечены различные нарушения и недостатки, включая несвоевременный ввод в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наибольшее число нарушений выявили в ходе проверки Саратовского театра оперы и балета. По итогам проверки там установили случаи оплаты невыполненных работ, чья сумма оценивается в 11,7 млн рублей, а также неправомерной оплаты НДС на 10,1 млн рублей. Кроме того, в ходе реставрационных работ были уничтожены предметы охраны объекта культурного наследия.

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