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В Германии планируют ужесточить правила получения пособий по безработице

Правительство ФРГ решило ужесточить правила получения пособий по безработице

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Global Look Press

Правительство Германии хочет ужесточить правила получения пособия по безработице, нарушителям грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на решение кабмина.

Если документ согласуют, правила начнут действовать с 1 января следующего года.

Согласно изменениям, в отношении получающих эти пособия, в том числе украинских беженцев, будут применяться более жесткие санкции, если они будут отказываться от работы или пропускать назначенные приемы в центре трудоустройства.

В случае отказа от трудоустройства без веской причины, отмечает Spiegel, пособие может быть сокращено на 30% в последующие три месяца, также уменьшатся послабления при жилищно-коммунальных расходах. Сокращение пособий коснется и неофициальных работников.

При этом бывшие получатели пособий при длительном отсутствии работы могут рассчитывать на премию размером в €1 тыс. по истечении года с момента трудоустройства.

Кроме того, немецкое правительство хочет ускорить процесс трудоустройства иностранцев, связав процессы интеграции с обучением на рабочих местах.

В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что благодаря мерам правительства число трудоустроенных украинцев в стране выросло более чем на 200 тысяч.

Ранее в Германии решили пересмотреть выплату пособий беженцам с Украины.

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