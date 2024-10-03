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В Госдуме предложат обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников

В ГД внесут проект об обязанности работодателей оплачивать проезд к месту работы

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Global Look Press

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют 3 октября внести в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы и обратно. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, документ внесет изменения в статью 22 Трудового кодекса РФ. Оплачивать проезд сотрудников предлагается в том случае, если у них не будет возможности воспользоваться общественным транспортом. Например, во время ночных смен, при чрезвычайных ситуациях или при неразвитой транспортной системе.

Концепцию законопроекта одобрили общероссийские объединения профсоюзов. Сам документ доработан с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

24 сентября на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтении был принят закон, обязывающий работодателей выплачивать компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудников. Новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее в России призвали ужесточить правила приема мигрантов на работу в такси.

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