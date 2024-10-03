Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Красноармейской улице в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы главного управления МЧС России по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что загорание личных вещей и мебели произошло в квартире на втором этаже семиэтажного жилого дома.

Пожарные спасли с вышележащих этажей здания восемь человек, еще троих — эвакуировали. В ходе тушения возгорания было обнаружено тело без признаков жизни, говорится в публикации.

Специалисты МЧС ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров, добавили в ведомстве.

2 октября в Москве загорелась гостиница возле «Водного стадиона».

Отмечается, что возгорание произошло на одном из ярусов крыши делового центра-гостиницы «Охотник». Неподалеку от места пожара находится ТЦ «Водный».

30 сентября на севере Москвы загорелись несколько квартир в ЖК «Селигер Сити». Пожар произошел в ночное время. Открытое горение удалось ликвидировать к 3:54 по московскому времени.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.