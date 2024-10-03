Блогер Лерчек прибыла в полицию на допрос

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прибыла в УВД по ТиНАО Москвы, где ее допросят в качестве свидетеля по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Она явилась туда добровольно, когда узнала, что ей выписали повестку», — сказал источник агентства.

Он не исключил, что после допроса Чекалина примет участие в очной ставке с другими фигурантами дела.

2 октября МВД возбудило уголовное дело в отношении Чекалиных. Ее бывшего мужа Артема Чекалина называют ключевой фигурой в деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

По этому делу также проходит соучредитель компании ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк. Все трое фигурантов пока являются свидетелями.

Ранее стало известно, что Чекалиным может грозить до 10 лет тюрьмы.