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До 500 граждан эвакуировались с Ближнего Востока на Кипр по морю

На Кипре рассказали о прибытии 500 граждан третьих стран с Ближнего Востока

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Личный архив Натальи Макаровой

В последние дни около 500 граждан стран Европейского Союза и других государств эвакуировались с Ближнего Востока на Кипр морским путем. Об этом сообщил официальный представитель кипрского МИД Теодорос Гоцис в эфире Кипрской телерадиовещательной корпорации (CyBC), пишет ТАСС.

По его словам, «в порт Айя-Напы ежедневно прибывают от шести до семи лодок с эвакуированными», среди которых есть сотрудники дипломатических миссий ЕС в Израиле и Ливане. Эвакуированные направляются на Кипр, чтобы затем продолжить путь в свои страны. «Всего на Кипр прибыли 30 лодок с 500 гражданами ЕС и других стран, и ожидается, что в ближайшие дни поток увеличится», — отметил Гоцис.

Он добавил, что кипрские власти строго применяют миграционные правила ЕС к прибывающим по морю, разрешая находиться на острове только тем, кто соответствует установленным критериям. По данным Гоциса, в Израиле и Ливане проживает около тысячи киприотов, однако запросы на репатриацию поступили лишь от небольшого числа из них.

Кипрское отделение Международного комитета Красного Креста провело встречу с владельцами лодок. Согласно информации CyBC, владельцы плавсредств якобы взимали до 5 тысяч евро с человека за организацию переправы на Кипр.

Официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис сообщил, что власти острова активировали национальный план эвакуации Estia, который касается приема и репатриации граждан третьих стран из Ливана и Израиля через Кипр. Однако, по его словам, массовых запросов на эвакуацию пока не поступало.

Кипрские власти уже заявляли о готовности стать перевалочным пунктом для эвакуации до 100 тысяч человек из зон конфликта на Ближнем Востоке в случае необходимости.

Ранее Испания решила эвакуировать своих граждан из Ливана.

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