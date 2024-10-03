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Названа сумма незаконной транзакции по новому делу Лерчек

ТАСС: сумма незаконной транзакции по новому делу Лерчек составляет 251 млн. руб.

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сумма незаконного перевода денег за рубеж с использованием подложных документов по новому уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина составляет 251 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник подчеркнул, что дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса России «совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Накануне сообщалось, что Чекалину допросят в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина о проведении денежных переводов с использованием подложных документов.

2 октября МВД возбудило уголовное дело в отношении Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек является ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Ранее юристы объяснили разницу в преследовании Блиновской и Лерчек по схожим статьям.

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