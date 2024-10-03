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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с лихорадкой Марбург

Роспотребнадзор заявил, что обладает тестами для выявления лихорадки Марбург

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Pixabay

Вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора, ведомство обладает тест-системой на вирус. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

Роспотребнадзор проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков, отметили там.

В ведомстве рассказали, что в пунктах пропуска через границу с помощью АИС «Периметр» специалисты выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеются разработанные в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург», — отметили в надзорном органе.

В настоящее время специального противовирусного лечения или вакцины от этого вируса, естественным резервуаром которого считаются летучие мыши, не существует.

2 октября на фоне ситуации в Руанде Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной новой эпидемии.

Ранее в Гамбурге перекрыли пути из-за пассажира с лихорадкой Марбург.

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