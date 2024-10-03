«Зрелище было мощное»: жительница Израиля рассказала о ракетной атаке Ирана

Во время ракетной атаки в городе не было перебоев со светом и связью. Об этом рассказала «Газете.Ru» жительница Хадеры (город в центральной части Израиля) Юлия.

Она отметила, что израильтяне привыкли к неспокойной обстановке и в случае опасности ведут себя очень организованно.

«Мы находимся южнее Хайфы, в часе езды. За почти год войны в нашем городе не было ни разу слышно звука сирен, поэтому было немножко освежающее впечатление от всего этого. В момент атаки я была дома, сидела во дворике, когда пришло странное сообщение с противным писком. Просили всех зайти в укрытия. Я человек послушный, взяла всех своих животных, и, как только мы туда зашли, включились сирены. Всего было две довольно продолжительных сирены. Я не слышала взрывов или каких-то звуков кроме сирен. Через 20 минут я решила, что выползу с собаками погулять. Вышла сделать небольшой кружок вокруг домов и на половине пути мне опять пришло сообщение. Уже наученная своим предыдущим опытом, я решила, что надо бежать в бомбоубежище. Когда я прибежала домой и решила все-таки прочитать это сообщение, оказалось, что оно было о том, что уже можно выходить из укрытий», — рассказала Юлия.

По ее словам, несмотря на атаку в городе не было сбоев в подаче электричества, а самое главное — разрушений и жертв практически удалось избежать.

«Насколько я знаю, сирены были вчера по всему Израилю, вплоть до Хайфы и самого юга. Зрелище было мощное, но в сухом остатке не было ни перебоев с электричеством, ничего не отключалось. Интернет работал прекрасно, телефоны работали. Мы друг с другом переписывались, перезванивались, волновались. В общем все прошло, как всегда, без особых проблем. Должна сказать, что люди в Израиле очень организованные. У нас уже иммунитет к этому всему. Я понимаю, что вчера произошло супернеординарное событие, но, тем не менее все мои знакомые вели себя очень организовано, спокойно прислушивались к указаниям службы тыла. Я думаю, что за последний год это прям в подкорку нам зашло. Поэтому все прошло успешно. Насколько я знаю, даже разрушений особых не было. Бывает, что люди очень быстро бегут в бомбоубежище, иногда падают и получают какие-то легкие повреждения, вот и все. Единственный погибший, к сожалению, это палестинский рабочий, который до этого убежал из Газы», — пояснила девушка.

Полный рассказ жительницы Израиля читайте на сайте «Газеты.Ru».

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированной ракетной атаке Ирана. По данным The Jerusalem Post, в ходе нее было выпущено около 400 ракет. Как писали иранские СМИ, не менее 80% ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели, также сообщалось об уничтожении 20 истребителей F-35. При этом в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что Иран не нанес урон боеспособности военно-воздушных сил страны.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что атака Тегерана была ответом на ликвидацию генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее в Тель-Авиве двое неизвестных открыли стрельбу по мирным жителям, пострадали несколько человек.