Названа причина пожара в гостинице на севере Москвы

Названа причина возникновения пожара в гостинице «Охотник» на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, на кровле восьмиэтажного здания гостиницы произошло возгорание холодильного оборудования.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Москве сообщили, что спасатели потушили пожар на 20 «квадратах», самостоятельно из здания эвакуировалось 120 человек.

2 октября в Москве загорелась гостиница возле «Водного стадиона».

Отмечается, что возгорание произошло на одном из ярусов крыши делового центра-гостиницы «Охотник». Неподалеку от места пожара находится ТЦ «Водный».

30 сентября на севере Москвы загорелись несколько квартир в ЖК «Селигер сити». Пожар произошел в ночное время. Открытое горение удалось ликвидировать к 3:54 по московскому времени.

По данным Mash, в одной из квартир произошел взрыв газовых баллонов, осколки которых были обнаружены под окнами. Baza пишет, что очевидцы стали свидетелями восьми взрывов.

Ранее в Москве произошел пожар в здании ВГИК.