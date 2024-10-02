В Белгородской области в результате удара БПЛА ранен мирный житель

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранение получил мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший мужчина находился в легковом автомобиле в селе Ясные Зори Белгородского района. В результате удара дрона по машине он получил слепые осколочные ранения предплечья, спины и поверхностные ранения бедра. Бригада скорой медицинской помощи отвезла пострадавшего в Белгород, в городскую больницу №2. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор отметил, что информация о последствиях атаки беспилотника уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия.

2 октября украинские войска обстреляли село Ясные Зори. В результате инцидента пострадали 13 человек, еще одного спасти не удалось.

Сегодня Гладков также сообщал, что дроны ВСУ атаковали российские грузовики на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка.

Ранее ВСУ обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне.