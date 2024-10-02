Блогера Лерчек допросят по делу ее бывшего мужа

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек) допросят в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ее бывшего мужа Артема Чекалина о проведении денежных переводов с использованием подложных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователи МВД, которые ранее вызвали на допрос Артема Чекалина, решили допросить в качестве свидетельницы по этому же делу и его бывшую жену, Валерию Чекалину», — сказал источник агентства.

По его словам, блогер, вероятно, прибудет в ближайшее время в ОМВД по ТиНАО, где ведутся следственные действия по этому делу.

В марте 2023 года Валерия Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. После этого пара решила развестись. Решение о расторжении брака вступило в силу 13 августа 2024 года.

2 октября МВД возбудило уголовное дело в отношении Чекалиных. Бывшего мужа Лерчек называют ключевой фигурой в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. Бизнесмен находится на допросе.

Ранее юристы объяснили разницу в преследовании Блиновской и Лерчек по схожим статьям.