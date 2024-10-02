Путин провел встречу с Артемом Жогой

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с Артёмом Жогой, который был назначен полпредом в Уральском федеральном округе (УрФО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу вам предложить должность постоянного представителя президента в Уральском федеральном округе», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что «это важная работа», так как именно на Урале сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса

Глава государства обратил внимание, что Жога известен своими делами, как на Донбассе, так и в целом по стране. Путин напомнил, что сын Жоги Владимир отдал свою жизнь за обеспечение безопасности людей на Донбассе.

Президент выразил уверенность, что депутаты Народного совета ДНР найдут достойную замену Жоге на посту главы парламента.

До этого пост полпреда в УрФО занимал Владимир Якушев. 24 сентября Владимир Путин освободил его от должности. На следующий день секретаря Генсовета партии «Единая Россия» избрали вице-спикером Совета Федерации.

Ранее сенатор от Тюменской области решил уйти в отставку.