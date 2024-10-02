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Сальдо обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей в Херсоне

Сальдо обвинил ВСУ в убийстве мирных жителей в контролируемом Киевом Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обвинил ВСУ в убийстве шести мирных жителей в контролируемом Киевом Херсоне. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Это была кровавая постановка, сценарий которой был написан заранее», — заявил российский чиновник.

Аргументируя версию о том, что удар по Херсону был провокацией с целью обвинить РФ в стрельбе по мирным жителям, Сальдо заявил, что, во-первых, съемочная группа украинского телеканала «Громадское» прибыла на место происшествия раньше скорой помощи, а, во-вторых, президент Украины Владимир Зеленский публично призвал Запад быть более решительным в действиях против России менее чем через час после инцидента.

По словам Сальдо, боеприпас, унесший жизни шести горожан и ранивший десятки других, прилетел с территории силикатного завода на берегу реки Кошевой, и был выпущен не из танка, а из миномета или гаубицы.

«Танковый снаряд оставляет крупную воронку (которой не появилось), тогда как мина или поставленный на осколочное действие артснаряд взрывается на поверхности (что и произошло)», — подчеркнул Сальдо.

Утром 1 октября в Херсоне произошел взрыв возле Центрального рынка. Украинские источники называют причиной взрыва танковый обстрел с контролируемого ВС РФ левого берега Днепра.

Ранее Путин обвинил Украину в провокации в Буче.

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